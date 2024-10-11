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İran: İsrail’in sahra hastanesine saldırısı tam bir savaş suçu

İran: İsrail’in sahra hastanesine saldırısı tam bir savaş suçu
İran, İsrail’in Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı’na ait bir sahra hastanesine düzenlediği saldırıyı “tam bir savaş suçu“ olarak nitelendirerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan-Suriye sınırında İran Kızılayı'na ait bir sahra hastanesine İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Bekayi, İsrail'in sahra hastanesine saldırısı için "tam bir savaş suçu örneği" ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, Tel Aviv'in daha önce de Gazze ve Lübnan'da hastaneleri defalarca kez hedef aldığına dikkati çekerek, uluslararası topluma İsrail'in savaş suçlarının durdurulması için harekete geçmeleri çağrısını yineledi.İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu. İran, İsrail'in dün sahra hastanesine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi." ifadesini kullanmıştı.

İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu. İran, İsrail'in dün sahra hastanesine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

  • #İran #İsrail #Lübnan

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