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Müzede sergilenen ödünç altın eserler çalındı

Müzede sergilenen ödünç altın eserler çalındı
Romanya’dan sergilenmek üzere Hollanda’nın Assen kentindeki Drents Müzesi’ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserler çalındı.

Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu.

Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı aktarıldı.

Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini araştırırken failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Romanya'nın en önemli eserlerinden biri soygunda çalındı

Drents Müzesinden yapılan açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan ve MÖ 450'ye dayanan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı.

Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın "Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz." ifadelerine yer verilirken müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı aktarıldı.

Hollanda'da Haziran 2022'de TEFAF Sanat Sergisi'nde, ziyaretçilerin bulunduğu sırada 4 hırsız tarafından çalınan 2 elmas mücevher, yaklaşık iki yıl sonra Mayıs 2024'te ele geçirilebilmişti.

Kaynak: AA

  • #Hollanda #Romanya

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