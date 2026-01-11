CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 11 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

11 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.306,51 ₺ – Satış 6.347,30 ₺
Külçe (0,995): Alış 6.274,98 ₺ – Satış 6.315,56 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.314,66 ₺ – Satış 6.440,00 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.751,34 ₺ – Satış 5.909,48 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.751,34 ₺ – Satış 5.788,55 ₺
18 Ayar: Alış 4.347,23 ₺ – Satış 4.760,48 ₺
14 Ayar: Alış 3.533,99 ₺ – Satış 3.713,17 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 42.209,92 ₺ – Satış 44.500,00 ₺
Ata Beşli: Alış 208.280,06 ₺ – Satış 222.500,00 ₺
Reşat & Hamit: Alış 41.647,62 ₺ – Satış 44.500,00 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın: Alış 10.182,90 ₺ – Satış 10.550,00 ₺
Yarım Altın: Alış 20.276,17 ₺ – Satış 21.100,00 ₺
Teklik : Alış 40.552,33 ₺ – Satış 42.200,00 ₺
Gremse: Alış 101.564,18 ₺ – Satış 105.500,00 ₺
Gremse Beşli: Alış 200.940,88 ₺ – Satış 211.877,94 ₺
