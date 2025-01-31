Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2024’de aylık bazda yüzde 0,65, yıllık bazda yüzde 49,07 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,65, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 yükseliş kaydetti.
Endeks, Aralık 2023'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,49 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde 0,55, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1 yükseliş gerçekleşirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 düşüş görüldü.
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