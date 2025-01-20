Mopaş halka arz ne zaman? Mopaş halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Mopaş halka kaç lot verir, sahibi kim, ne iş yapıyor?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirket, halka arz kapsamında 3 gün boyunca yatırımcılarından talep toplayacak. Bu süreçte, “Mopaş halka arz katılım endeksine uygun mu?“ sorusu da gündeme geldi. Mopaş’ın halka açıklık oranı %21 olarak belirlenirken, toplamda 57 milyon 330 bin adet pay dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Mopaş halka arz süreci ne zaman başlıyor, kaç lot verilecek ve hangi bankalar aracılığıyla işlem yapılacak? Mopaş Marketçilik’in sahibi kim ve şirket hangi alanda faaliyet gösteriyor? İşte Mopaş Marketçilik halka arz sürecine dair tüm detaylar!

Mopaş Marketçilik halka arz tarihleri ve detayları açıklandı. SPK onayının ardından Mopaş Marketçilik, 3 gün boyunca yatırımcı taleplerini toplayacak. Halka arz kapsamında, 43 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL'lik kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 57 milyon 330 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Pay başına halka arz fiyatı ise 35 TL olarak belirlendi. Yatırımcıların sıkça sorduğu "Mopaş halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar aracılığıyla işlem yapılabilir ve kaç lot düşer?" soruları ise bu süreçte öne çıkıyor. İşte Mopaş Marketçilik halka arzına ilişkin tüm detaylar!

Mopaş halka arz ne zaman?

Mopaş Marketçilik halka arz tarihi netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz, 21-22-23 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu süre zarfında yatırımcılardan talep toplanacak. Halka arz kapsamında, 43 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL'lik kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 57 milyon 330 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Pay başına satış fiyatı ise 35 TL olarak belirlendi.

Mopaş halka kaç lot verir?

Mopaş Marketçilik halka arzında bireysel yatırımcılar için dağıtılacak lot miktarı, talepte bulunan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. İşte olası katılım sayısına göre dağıtılacak pay miktarı ve karşılık gelen tutarlar:

300 bin katılım : 128 lot (4.480 TL)

: 128 lot (4.480 TL) 700 bin katılım : 55 lot (1.925 TL)

: 55 lot (1.925 TL) 1.1 milyon katılım : 35 lot (1.225 TL)

: 35 lot (1.225 TL) 1.5 milyon katılım : 26 lot (910 TL)

: 26 lot (910 TL) 1.9 milyon katılım : 21 lot (735 TL)

: 21 lot (735 TL) 2.3 milyon katılım : 17 lot (595 TL)

: 17 lot (595 TL) 2.7 milyon katılım : 15 lot (525 TL)

: 15 lot (525 TL) 3.1 milyon katılım: 13 lot (455 TL)

Mopaş Marketçilik halka arz katılım endeksine uygun mu?

Mopaş Marketçilik Gıda halka arzında, şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.

Mopaş Marketçilik sahibi kim?

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinde %5 ve üzeri paya sahip toplam 8 ortak bulunmaktadır. Şirketin ortaklık yapısı şu şekildedir:

Fatma Narman Ülkü : %20,26

: %20,26 Abdülmecit Demirer : %16,57

: %16,57 Selahattin Şen : %11,70

: %11,70 Haci Ferşat Narman : %10,12

: %10,12 Haci Mustafa Narman : %9,13

: %9,13 Haci Dursun Narman : %9,13

: %9,13 Zekeriya Narman : %9,92

: %9,92 Nedim Kurt: %6,45

Mopaş Marketçilik ne iş yapar?

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 1996 yılında Moda ve Hasanpaşa'da açtığı ilk mağazalarla ticari hayatına başlamıştır. Şu anda, İstanbul ve Kocaeli'deki önde gelen perakende zincirlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Mopaş, 100'ün üzerinde mağazaya sahip olup, yaklaşık 3.000 çalışanıyla hizmet vermektedir. Geniş mağaza ağı ve çalışan sayısıyla, bölgedeki önemli perakende oyuncularından biri olarak tanınmaktadır.

Mopaş Marketçilik halka arz hangi bankalarda var?

Mopaş Marketçilik halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar için paylar, aşağıdaki bankalar aracılığıyla alınıp satılabilir:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel bankacılık şubeleri)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Öte yandan, Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım konsorsiyum üyesi değildir. Ancak daha önceki halka arzlarda konsorsiyum dışında kalan Akbank, Ak Yatırım, Garanti Bankası ve ING Bank gibi kurumlar, Mopaş halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yer almışlardır.

Kaynak: Haber Merkezi