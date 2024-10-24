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Baba ile kızı damattan kaçarken otomobilde vurulmuş

Baba ile kızı damattan kaçarken otomobilde vurulmuş
Adana’da boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taş’ı (24) otomobildeyken bacaklarından, kayınpederi Salih K.’yi (50) çenesi ve kolundan tabancayla vuran İzzettin Taş (24), tutuklandı. İzzettin Taş’ın, ifadesinde, “Ayşegül benden ayrılacaktı. Görüşmeye gittim. Kayınpederim bizi görüştürmeyince sinirlendim” dediği ortaya çıktı. Silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Ekim saat 21.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İzzettin Taş, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taş'ın yanında kaldığı kayınpederi Salih K.'yi telefonla arayıp, evinin önüne geldi. Burada bekleyen İzzettin Taş, evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederini takip etti. Taş, bindikleri otomobille hareket eden eşi ve kayınpederine tabancayla defalarca ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bacaklarından yaralanan Ayşegül Taş ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., otomobille kaçıp, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba ile kızı, taburcu edildi.

Olay sonrası kaçmaya çalışan İzzettin Taş, yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit ederek aracını gasbetti. Motosikletle kaçan şüpheli, önünü kesen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yaya olarak kaçmaya devam eden İzzettin Taş, polisin takibiyle yakalandı.

Soruşturmada Salih K.'nin, damadıyla telefonda konuştuktan sonra kızını bir akrabasının yanına götürmek için evden ayrıldığı ortaya çıktı. Polis merkezine götürülen İzzettin Taş, ifadesinde, "Ayşegül benden ayrılacaktı. Görüşmeye gittim. Kayınpederim bizi görüştürmeyince sinirlendim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzettin Taş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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