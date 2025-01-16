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“Bul karayı al parayı’’ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

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“Bul karayı al parayı’’ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Ankara’da “Bul karayı, al parayı“ oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

Grubu iki ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 9 zanlıyı yakaladı.

Görev dağılımı yapmışlar

Emniyetin takibi ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

Beşerli iki grup şeklinde çalıştıkları ve her gün farklı yerde tezgah açtıkları belirlenen grupta "iknacı" denilen şüpheli, mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Bu sırada "oyuncu" adı verilen zanlı, dışarıdan gelmiş gibi oynayıp kazanıyor ve mağduru özendiriyor.

Bu sırada kağıtları dağıtan kişi, oyunu oynayan vatandaştan "Joker" resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyor. "Joker" resimli kağıdı tezgaha atmış gibi yaparak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha bırakarak mağdurun yanlış kağıdı takip etmesi ve oyunu kaybetmesi sağlanıyor.

Daha sonra "uğurlayıcı" denilen şüpheli devreye girip "Bunlarla uğraşılmaz. Bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz." diyerek vatandaşı tehdit ediyor.

Gruptaki son kişi ise polisi gözetliyor.

Kaynak: AA

  • #Dolandırıcılık #Ankara

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