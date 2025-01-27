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Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf geldi: “Masraflı diye yapmadık’’

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Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf geldi: “Masraflı diye yapmadık’’
78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalaya Grand Kartal oteli yangınında, yaygın sistemlerinin masraflı olduğu için yapılmadığı itiraf edildi. İtirafı yapan Muhasebeci Kadir Özdemir. Özdemir, otelin Genel Müdürü Emir Aras’a eksiklik raporunu bildirdiğini, Aras’ın da, “Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim“ talimatını verdiği anlattı. Bu talimat üzerine otelde yönetici Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşerek, denetim dilekçesini geri çekmiş, işlemi yok saydırmaya çalışmış.

36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, yangın sistemlerinin eksikliği dikkat çekmişti. Otelin muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Muhasebeci Kadir Özdemir, bir dizi iddiaya konu olan bu sistemlerin pahalı olduğu için yapılmadığını itiraf etti. Özdemir, ifadesinde, sistemlerin eksikliğinin tespit edilmesinin ardından, otel yönetimine durumu bildirdiğini ve "masraflı olur" yanıtı aldığını söyledi.

Özdemir'in aktardığı denetim 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı. Bu denetimde otelde 8 ana kelemde ciddi eksiklik bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi istendi.

Otel yönetimi bu raporun ardından konuyu kendi aralarında ele aldı. Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim." dedi

Özdemir,  bu durumu bildirmesinin ardından yaşanan trafiği de şöyle aktardı:

"Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim."

Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024 tarihinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesini rağmen, otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bu durumu iletmediği soruşturma konusu.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Bolu #Kartalkaya #Yangın

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