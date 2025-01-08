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Kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

Kırmızı ışıkta durmayan otomobil yaşlı kadına çarptı: 1 ölü
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Değirmendere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. yönetimindeki 34 HMY 138 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayınca bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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