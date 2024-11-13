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Kuyu-37 operasyonlarında yakalanan 282 zanlı adliyede

Kuyu-37 operasyonlarında yakalanan 282 zanlı adliyede
Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-37“ operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 270 kişinin ardından aranan 12 zanlı daha yakalandı.

Böylelikle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 282'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadının da aralarında bulunduğu zanlılar, otobüs ve midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar öncülüğünde adliyeye götürüldü.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir polis helikopteri de havadan gözetleme yaptı.

Zırhlı araçlarla ve polis helikopteriyle güzergahta önlem alan ekipler, adliye civarında da önlemlerini sürdürdü.

Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Adana merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 270 şüphelinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Yerlikaya, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetmişti.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.

Kaynak: AA

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