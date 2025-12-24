Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran’dan ilk açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain pozitif olduğu belirlendi. Saran, yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.



Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakıldı.



SONUÇLARI BELLİ OLDU



Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

SARAN'DAN AÇIKLAMA

Sadettin Saran, sosyal medyadan açıklama yaparak kendisini savundu. X'te yayınlanan açıklamasında Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.” iddiasına yer verdi. Saran, kendisini savunurken, "Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.” görüşünü dile getirdi.



"VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK"



Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim.” ifadelerini kullanmıştı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.



ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinlinve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

Kaynak: DHA