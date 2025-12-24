İzmirli çocuklar şivlilik topladı

Kestanepazarı 7 – 10 Yaş Grubu Hacı Ahmet Dayhan Kur'an Kursu Öğrencileri, "Mübarek Üç Ayların Gelişini” Konya'nın kadim geleneklerinden olan "Şivlilik Etkinliği” ile coşkuyla karşıladı.
İzmir'de Kestanepazarı Hacı Ahmet Dayhan 7-10 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri, Öğrenci Velileri, Kestanepazarı Kur'an Kursu Hocaları, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Dayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhiddin Sami Dayhan, Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Fatih Boyacı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özpoyraz, 7-10 Yaş Kur'an Kursu Yöneticisi Tuğba Gül Cansever, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Çalışanları ve vatandaşların katılımı ile; Kestanepazarı Hatay Eğitim Kampüsü'nden Akevler Makbule Durmuş Akkuş Camiine tekbir ve salavatlar getirerek yürüdüler.
Yatsı namazı öncesinde, caminin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler maniler ve ilahiler söyleyerek, Anadolu'nun kadim geleneklerinden olan "Şivlilik Etkinliği” ile birbirleriyle hediyeleştiler ve Üç Ayların gelişini coşkuyla karşıladı.
Öğrenci Velilerinin hazırlamış olduğu hediyeler, öğrencilere ve katılımcılara verildi.
Yatsı namazı öncesi, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi. Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.
Cumali Özer