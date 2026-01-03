GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Otomobil elektrik direğine çarptı! Baba ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba kaza yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Kaynak: AA

