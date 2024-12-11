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Otomobil taksiye ve yol bakım aracına çarptı

Otomobil taksiye ve yol bakım aracına çarptı
Pendik’te kontrolden çıkan otomobilin taksiye ve yol bakım aracına çarptığı kazada 1 işçi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden otomobil, Kaynarca mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyreden taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracına vurarak durabildi.

Kazada bölgede çalışan bir işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

  • #İstanbul #Trafik Kazası

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