Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında: Meteoroloji 42 ili uyardı

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında: Meteoroloji 42 ili uyardı
Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Soğuk hava yeni haftanın başına kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte bölge bölge beklenen hava durumu...

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek, hafta sonu da dahil yurdun büyük bölümünde yağışlar etkisini sürdürecek.

İç Anadolu ve Ege'de termometreler gece eksiyi gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu'da ise kış geri dönüyor.

Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Elazığ çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek

Yağışlar pazar günü de dahil yeni haftaya kadar devam edecek.

Ankara'da nisanda kar bekleniyor

Üç gün boyunca Ankara ve İstanbul'da yağışlar devam edecek.

Ankara'da yağışlar yarın yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak. İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Kaynak: Haber Merkezi

