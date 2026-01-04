Uzaklaştırma kararı olan damat kayınvalidesinin evini ateşe verdi
Kütahya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., gece saatlerinde kayınvalidesinin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor.
Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kirman Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp M., eşi Azime M.'nin annesiyle birlikte kaldığı 3 katlı eve geldi. Herkes uyuduğu sırada arka balkondan tırmanarak içeri girdiği belirtilen Eyüp M., iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı maddeyi döküp evi ateşe vererek kaçtı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan Azime M. ile annesinin ayaklarından yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Eyüp M.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”