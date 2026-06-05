24 ilçede nüfusuyla ilk sırada! Konya da bundan olumlu etkilenecek

Türkiye’de il olması beklenen ilçeler konusu tekrar gündeme gelirken, kriterlere göre belirlenen 24 ilçede nüfus bakımından ilk sırada Antalya’nın Alanya ilçesinin yer aldı. 371 bin 547 nüfusa sahip ilçede esnaflar, Alanya’nın yıllardır il olmayı hak ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. ALTSO Başkanı Eray Erdem ise Alanya’nın uzun yıllardır il olma beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Peki Alanya’nın il olması Konya’yı nasıl olumlu etkileyecek? İşte detaylar..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir konumda bulunması gerekiyor. Daha önce gündeme geldiği gibi, tekrar il olması beklenen ilçeler konusu gündeme geldi. 24 ilçede nüfus bakımından ilk sırada Antalya'nın Alanya ilçesi 371 bin 547 nüfusuyla ilk sırada yer alırken, listeyle birlikte ilçede heyecan yaşandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın uzun yıllardır il olma beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Erdem, "Uzun yıllardır Alanya'nın il olması gündemde. Kriterleri fazlasıyla karşılayan bir şehir. Alanya'nın il olması bizim açımızdan tüm kamu hizmetlerinden daha etkin faydalanmak adına çok önemli. Antalya, Türkiye'nin en uzun il sınırına sahip illerinden biri. Batıdan doğuya 650 kilometreyi aşan ve dağlık bir coğrafyaya sahip. Bu kadar geniş bir alana mevcut büyükşehir yasasıyla hizmet götürmek kolay değil" dedi.

"Antalya'nın yükü hafifler"

Alanya'nın il olması halinde yalnızca ilçenin değil çevre ilçelerin de kazanacağını ifade eden Erdem, "Mersin'in ve Konya'nın il merkezlerine uzak ilçeleri de bundan olumlu etkilenecektir. Alanya'nın il olması hem bölgedeki diğer ilçelere hizmet ulaştırılmasını kolaylaştıracak hem de Antalya'nın yükünü hafifletecektir. Alanya oluşturduğu istihdam, ekonomiye sağladığı katma değer ve turizm potansiyeliyle il olmayı çoktan hak etmiş bir şehir. İnşallah en kısa sürede hak ettiği değeri ve hizmeti alır" diye konuştu. Erdem ayrıca ‘'İlçenin 650 tesis ve 200 bin yatak kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek: "Antalya'nın kapasitesinin yüzde 30'una, Türkiye'nin kapasitesinin de yüzde 10'una denk geliyor. Kışın nüfusumuz 380 bin olurken yazın turizm sezonunda ise aylık 1 milyon nüfus oluyor Alanya'da. Alanya'nın nüfusu şu an birçok ilden daha yüksek. Ancak şehre sabit nüfus üzerinden ödenek geliyor ve bunun üzerinden yatırım yapılabiliyor. Katma Değer oranı ve istihdam ise Alanya'nın Türkiye'de ki 50 ilinden fazla. 50 ili geride bırakan bir şehir. Alanya yıllardır il olmayı betliyor. İl olmak bizim en doğal hakkımız." dedi.

İlçede esnaflık yapan Mehmet Karagöz ise Alanya'nın yıllar önce il olması gerektiğini savunarak, "Alanya il olmayı bundan 20 yıl önce hak etti. Kış nüfusumuz yaklaşık 300 bin civarında ancak turizm sezonunda bu rakam 1 milyonun üzerine çıkıyor. Buna rağmen devlet yatırımlarında nüfusumuzun gerçek yükü tam olarak dikkate alınmıyor. İl statüsüne geçersek daha fazla yatırım alabiliriz. Bu da hem vatandaşlara hem de ilçemize gelen turistlere daha kaliteli hizmet verilmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Sar ‘'Baktığımız zaman bir çok ilden büyük bir nüfusa ait olduğunu nüfus yoğunluğunun hatta göçün olduğu bir ilçeyiz. Ama karar aynı zamanda bir nevi il gibi yaşıyoruz havalimanımız var üniversitemiz var hastanemiz var yollarımız da yapılıyor çok geç kalmış bana göre bir karar. İl statüsünde olmamız lazım. Otellerimiz dolu. Sahillerimiz iyi. Nüfus yoğunluğundan dolayı bizim yollarımız yetmiyor. Trafiklerimiz bu durumda sıkıntı yaşıyoruz tabi ve bu sıkıntıyı da aşabilmemiz için büyüklerimizden bir an önce bu yolların yapılması ve yaza hazırlık statüsüne geçip veya il olmayı hak eden bir ilçe olarak bir an önce bu yatırımların yapılması lazım burada da büyüklerimiz biliyor bu sorunları il olmamız lazım'' dedi.

Saatçilik yapan Ahmet Karataş ise, "Alanya çoktan il olması gereken bir yer. Nüfusu birçok ilden fazla. Yıllardır il olacağı söyleniyor ancak bir türlü gerçekleşmedi. Yaz aylarında nüfus 1 milyonun üzerine çıkıyor. Buna rağmen yeterli hizmet alamadığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Yusuf Karataş da yıllardır verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Turgut Özal döneminden bu yana Alanya'nın il olacağı söyleniyor. Her gelen söz veriyor ama bir türlü gerçekleşmiyor. Artık bu beklentinin karşılık bulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA