Başkan Altay’dan Recep Konuk’a ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ile bir araya geldi.
Konya projeleri konuşuldu
Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Recep Konuk şu ifadeleri kullandı:
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a nazik ziyaretleri ve merkezinde Konya'mızın yer aldığı keyifli sohbetleri için teşekkür ederim. Gelecekte daha çok imrenilerek bakılacak, Konyalıların daha çok gurur duyacağı, Konya ve herkesin yaşamaktan daha çok mutlu olacağı bir şehri konuşurken zaman su gibi aktı. Konya sanayisi, ticareti, alt yapısı, tarımı, ulaşımı, sulaması kısaca hepimizin ortak gündemi sohbetin konusu olunca sohbetimiz bir başka tatlı, bir başka heyecanlı oldu. Sayın Başkan'a ziyaretleri ve keyifli sohbetleri için tekrar teşekkürler.”
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Yorumlar
AO
Ali Osman Yılmaz
26 dakika önce
Konya'yı seven, koruyan, değer veren, yatırım yapan Recep Başkan gibi biri daha dünyaya gelmedi
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