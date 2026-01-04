Görüntüler Konya’da çekildi! Mahallede sürü halinde dolandılar

Konya Akşehir'de etkisini artıran dondurucu soğuklar, yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Besin bulmakta zorlanan kurtlar, gündüz saatlerinde şehir merkezine oldukça yakın noktalara kadar indi.
DONDURUCU SOĞUKLAR KURTLARI ŞEHRE YAKLAŞTIRDI
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurtların, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi dikkat çekti. Özellikle Hıdırlık Mesire Alanı çevresinde yaşanan hareketlilik, vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu.
PARK ÇEVRESİNDE 6 KURT GÖRÜLDÜ
Edinilen bilgilere göre, Hıdırlık Mesire Alanı'nın alt kısmında bulunan park ve çevresinde gündüz saatlerinde 6 kurt vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir süre park alanında dolaşan kurtlar, çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Kurtların park çevresindeki hareketleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından kurtların herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan bölgeden uzaklaşarak yeniden kırsal alana yöneldikleri öğrenildi.
(Ali Asım Erdem)