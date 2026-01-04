GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Ali Asım Erdem
Muhabir
Görüntüler Konya’da çekildi! Mahallede sürü halinde dolandılar

Konya Akşehir'de etkisini artıran dondurucu soğuklar, yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Besin bulmakta zorlanan kurtlar, gündüz saatlerinde şehir merkezine oldukça yakın noktalara kadar indi.

DONDURUCU SOĞUKLAR KURTLARI ŞEHRE YAKLAŞTIRDI

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurtların, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülmesi dikkat çekti. Özellikle Hıdırlık Mesire Alanı çevresinde yaşanan hareketlilik, vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu.

PARK ÇEVRESİNDE 6 KURT GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, Hıdırlık Mesire Alanı'nın alt kısmında bulunan park ve çevresinde gündüz saatlerinde 6 kurt vatandaşlar tarafından fark edildi. Bir süre park alanında dolaşan kurtlar, çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Kurtların park çevresindeki hareketleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından kurtların herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan bölgeden uzaklaşarak yeniden kırsal alana yöneldikleri öğrenildi.

(Ali Asım Erdem)

