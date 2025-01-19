GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

İsrail basını: Gazze’deki kadın esirlerin Kızılhaç’a nakil süreci başladı

İsrail basını: Gazze’deki kadın esirlerin Kızılhaç’a nakil süreci başladı
İsrail basını, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın elindeki kadın esirlerin Kızılhaç’a nakledilme sürecinin başladığını duyurdu.

Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hamas'ın elindeki İsrailli kadın esirlerin bir kısmının Kızılhaç yetkililerine nakil süreci başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi veya Tel Aviv yönetimi, esirlerin teslimini henüz teyit etmezken hazırlıkların yapıldığı yönünde açıklamada bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze yakınlarında İsrailli esirlerin teslim alınacağı Raim bölgesine ulaştığı aktarıldı.

İsrail medyası, Filistinli 90 tutuklunun, ateşkes anlaşmasına göre ilerleyen saatlerde serbest bırakılmak üzere Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Üç aşamalı anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak. Bu bağlamda bugün 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak.

Kaynak: AA

  • #İsrail #Gazze

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER