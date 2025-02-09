Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 41 ölü

Meksika’nın güneyinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tabasco eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 38 yolcu ve 2 şoför olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şu ana kadar 18 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Otobüs firması Tours Acosta, kazadan dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, kazanın nasıl meydana geldiğini ve otobüsün hız sınırını aşıp aşmadığını tespit etmek için yetkililerle çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: İHA