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McDonald’s’ta E.Coli salgını yayılıyor!

McDonald’s’ta E.Coli salgını yayılıyor!
ABD’de McDonald’s’ın Quarter Pounder burgerleriyle bağlantılı E.Coli bakterisi salgını 13 eyalete yayılmış durumda. Yetkililer, vaka sayısının 75’e ulaştığını ve çoğunun ülkenin batısında görüldüğünü bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı 22'ye yükselirken, Colorado'da yaşlı bir hastanın ölümünden sonra yeni bir ölüm bildirimi yapılmadı.

Bir çocuk ve bir yetişkinde, böbreklerdeki kan damarlarına zarar veren hemolitik üremik sendrom gelişti.

Araştırmacılar, bulaşma kaynağı olarak belirli bir bileşeni henüz doğrulayamazken, doğranmış soğanlar veya dana köftelerinin olası kaynak olup olmadığını inceliyor.

Şirkete davalar açıldı
Soruşturma devam ederken, McDonald's'a soğan sağlayan Taylor Farms, sarı soğanlarını gönüllü olarak geri çağırdı.

Etkilenen 13 eyaletteki McDonald's şubeleri, Quarter Pounder burgerleri menüden geçici olarak kaldırdı. Ancak diğer dana burgerleri satışa sunulmaya devam ediyor.

Bu gelişmenin ardından McDonald's'ın hisseleri öğleden sonra işlem saatlerinde yüzde iki oranında değer kaybetti.

Bu arada, Ron Simon & Associates ve Meyers & Flowers hukuk firmaları, Colorado ve Nebraska'dan iki tüketici adına, burgerleri tükettikten sonra hastalanmaları nedeniyle dava açtı.

Her bir dava, minimum 50 bin dolarlık tazminat talep ederken, avukat Ron Simon toplamda 25 mağduru temsil etmeyi planladığını belirtti.

Simon, "Bir tüketici McDonald's'a yemek almak için gittiğinde, McDonald's'ın yemeğini güvenli hale getirmek için her şeyi yaptığına dair büyük bir güven duymakta. Ancak burada, hatalı test, hatalı denetim ya da hatalı işlem yoluyla, bir şekilde o yiyeceğe zehir bulaştı ve güven sarsıldı" ifadelerini kullandı.

CDC, Quarter Pounder tüketip E.Coli zehirlenmesi belirtileri gösteren kişilerin tıbbi yardım almasını tavsiye etti.

Belirtiler genellikle maruziyetten üç ila dört gün sonra başlarken, vakaların çoğu tedavi gerektirmeden beş ila yedi gün içinde iyileşiyor. Ancak bazı vakalar ağırlaşarak hastaneye yatışı gerektirebiliyor.

McDonald's, salı günü yaptığı açıklamada "hızlı ve kararlı" adımlar attıklarını ve gıda güvenliğinin "en yüksek öncelikleri” olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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