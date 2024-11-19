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New York’ta bıçaklı saldırı: İki ölü bir yaralı

New York’ta bıçaklı saldırı: İki ölü bir yaralı
ABD’nin New York kentinde, Manhattan adasının 3 farklı noktasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Manhattan'da, 30. Sokak civarında meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, bir süre sonra 42. Sokak'ta bir kadının da yine bıçaklı saldırıda yaralandığı belirtildi.

NYPD Dedektif Şefi Joseph Kenny, "Şu an itibariyle, bu saldırıların sebepsiz yere gerçekleştiği, saldırganın sadece (maktullere) yaklaşıp bıçaklarla saldırmaya başladığı görülüyor." dedi.

Saldırıda yaralanan kadının yakın bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da basın açıklamasında, söz konusu saldırılarla bağlantılı olarak, 51 yaşındaki bir evsiz adamın gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırgan New York Türkevi'nin önünde yakalandı

NYPD yetkilileri, iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının faili olduğu düşünülen zanlının son eyleminden kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile New York Türkevi binasının arasında, 1. Cadde ile 46. Sokak'ın kesiştiği bölgede gözaltına alındığını kaydetti.

New York'ta bıçaklı saldırı: İki ölü, bir yaralı

Şüphelinin yakalanması sonrası bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin Türkevi binasının önünü şeritlerle kapattığı ve aynı sokaktaki binalarda bulunan kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu Türkevi'nin ana giriş kapısına yakın bölgede bulunan ve yakalanan şüpheliye ait olduğu bildirilen, bir çanta, iki bıçak ve birkaç çift eldiven inceleme altına alındı.

Kaynak: AA

  • #ABD

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