Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Kariyer Günleri’nde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Topluluğunun düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, geleceğin hukukçularıyla mesleki deneyimlerini paylaştı.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri” kapsamında "Hukuk ve Adaletin İdari Yüzü: Komisyon Başkanlığı Deneyimleri” adlı programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Dekan Prof. Dr. Berrin Akbulut, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Akçaal, Doç. Dr. İbrahim Ülker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında adaletin toplumsal düzenin temelini oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Ak, "Hukukun üstünlüğünü temel alarak topluma rehberlik etmek, insan haklarını korumak ve bireylerin hakkaniyete uygun yaşamasını sağlamak, mesleğinizin en kutsal görevlerinden biridir. Bu noktada Üniversitemizin sunduğu eğitim ve bu tür etkinliklerin sağladığı tecrübeler, sizlere bilginin yanı sıra vizyon kazandırarak meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz zorluklara daha güçlü ve donanımlı şekilde yanıt verebilmenizi sağlayacaktır. Zira Sayın Başkanımız Hasan Ay'ın mesleki birikimlerini ve uygulamaya dair tecrübelerini dinlerken adalet kavramının teoriden pratiğe nasıl aktarıldığını ve yargı süreçlerinin toplumun her kesimini nasıl etkilediğini, daha derinlemesine anlama fırsatı bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay; hakimlik, savcılık, avukatlık ve idari yargı mesleklerine giriş süreçleri, tercih hakları, sınav sistemi, mesleklerin zorlukları ve imkanları hakkında tecrübelerini paylaştı.

Hasan Ay, "Selçuk Üniversitesi mezunlarının hakim ve savcı adayları arasında çok yoğun olduğunu, tüm Türkiye'deki hukuk fakülteleri baz alındığında da sınavlarda son derece başarılı sonuçlar elde ettiklerini biliyorum. Fakültenizin kıymetini bilin. Hocalarınızın anlatımlarından fayda sağlamaya çalışın. Çünkü hayatın önümüzde çok daha büyük sınavları var. Hayatın kendisi zaten bir imtihan. Sonuç itibariyle rızkı veren Allah'tır, umutsuzluğa kapılacak bir durum söz konusu değil. Kuldan ziyade Allah'a güvenin. Allah önünüzü açacaktır” diye konuştu. Adalet Komisyonu Başkanı Ay, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Hasan Ay'a programa katılımlarından dolayı plaket takdim etti.