Geleceğin hekimleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 1. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi’ni ‘Ustasından Çırağına Pediatri’ temasıyla düzenledi.

KMÜ Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongre, Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinin müzik resitali sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Kongreler, mesleki yaşantınızda size ışık tutacak”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı sözlerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen tıp öğrencilerini ve alanında uzman akademisyenleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı. Tıp eğitiminin sadece mesleki bir bilgi birikimi değil, insanlığa hizmet etme sorumluluğunu taşıyan bir yolculuk olduğunu ifade eden Gavgalı, "Sizler, insan sağlığını koruma ve iyileştirme gibi kutsal bir görevi üstlenecek olan geleceğin sağlık elçilerisiniz. Bu yolda atacağınız her adım, insanlığa daha iyi bir gelecek sunmak için atılmış bir adım olacaktır.” dedi.

Konuşmasının son bölümünde kongrelerin öğrencilerin mesleki yaşamlarına yapacağı katkıyı vurgulayan Rektör Gavgalı, "Kongreler, siz değerli öğrencilerimizin yalnızca bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları değil, aynı zamanda mesleki etik, dayanışma ve iş birliği duygularını da pekiştirecekleri platformlardır. Burada edineceğiniz bilgiler, yapacağınız tartışmalar ve kuracağınız dostluklar, meslek hayatınızda size ışık tutacak, ilham verecektir.” ifadelerini kullandı.

"Kongreler, bilgilerimizi yenilemenin en iyi yollarından biridir”

Tıp eğitimin fakülteye girmekle başladığını ve yaşam boyu devam ettiğini dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, "Kongreler, bilgilerimizi yenilemenin en iyi yollarından biridir. Tıpta kendini yenileme süresi en fazla beş yıldır. Bu sürede kitaplar okuyarak, uzmanları dinleyerek ve kongrelere katılarak en güncel bilgilere ulaşabiliriz. Böylece elimizin dokunduğu herkese en iyi faydayı sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Tıp fakültesi öğrencilerinin hekimlik mesleğini her zaman daha ileri taşıması gerektiğini dile getiren Odabaş, "Genç tıbbiyelilerden en büyük beklentim bizleri geçmeleridir. Bilimin ilerlemesi için sizlerin bizlerden daha büyük çınarlar olmanız gerekiyor. Sizlerin keşfetmesi gereken pek çok hastalık ve yeni tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Diğer bilim dallarıyla iş birliği yaparak ve çok çalışarak tıp dünyasını ilerleteceğinize yürekten inanıyorum.” dedi.

"Öğrenmenin ve öğretmenin yaşı yok”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş'ın ardından söz alan Doç. Dr. Hatice Şeyma Akça, "Kongre için 5 aydır hazırlanıyoruz ve bu süreçte yaklaşık 60 kişilik bir ekip gece gündüz demeden özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Kongrenin hayata geçmesi için çaba harcayan tüm öğrencilerimize, meslektaşlarıma, dekanımıza çok teşekkür ederim. Bu kongre sürecinde öğrendiğim en önemli şey hem öğrenilecek kaynağın hem de bir şeyleri öğretmenin yaşı olmadığı oldu.” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çetin Dülger ise "Biz henüz 6 yıllık fakülte olmamıza rağmen öğrencilerimizin bir tıp kongresi hayaliyle yanımıza gelmeleri bizleri çok heyecanlandırdı. Kongreyi gerçekleştirmek için ekip ruhuyla çalıştılar. Umut ediyorum ki öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyon, diğer öğrencilerimizin daha büyük işler yapmalarının önünü açar. Kongremizin içeriği bilimsel çalışmalar, sosyal etkinlikler ve workshoplarla oldukça zenginleştirildi. Tüm katılımcıların verimli bir kongre geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.

"Gelecek yıllardaki tıp kongrelerinin temelini attık”

Beş aydır yoğun bir şekilde kongreye hazırlandıklarını dile getiren KMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi ve Kongre Başkanı Ramazan Koçak da şunları söyledi: "Bugün ilk kongremizi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bir kongre düzenlemek için çıktığımız bu yolda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ve bizlere yol gösteren hocalarımızla aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki! Bu kongre, gelecek yıllarda düzenlenecek kongrelerin de temeli olacaktır.”

Kongrenin açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nejat Narlı, ‘Yenidoğan Sağlığı' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Kongrenin açılış töreni, Prof. Dr. Nejat Narlı adına diktirilen fidan sertifikasının hediye edilmesiyle ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

‘Ustasından Çırağına Pediatri' temasıyla düzenlenen 1.Karaman Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 3 gün boyunca devam edecek.

(Mustafa İlker Şen)