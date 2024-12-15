HUDER Konya Şubesi yine çok önemli bir sempozyum organize edecek

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi organizatörlüğünde Konya’da ilk defa üç üniversitenin de yer aldığı ve her üç üniversiteden akademisyenlerin de katılım sağlayacağı İş Hukuku Sempozyumu düzenlenecek.

İki gün sürecek "İş Hukuku Sempozyumu”, 18-19 Aralık'ta Konya Adliyesi Konferans salonunda gerçekleştirilecek. Akademisyenler ‘'Güncel Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında İş Güvencesi'' başlığını alt başlıklar halinde ele alacak. Sempozyuma ilginin oldukça yüksek olması bekleniyor. Türkiye'deki sanayi şehirleri denildiğinde akla ilk sıralarda gelen Konya'da İş Hukuku hem işçiler hem de işverenler açısından oldukça ehemmiyet teşkil eden bir hukuk dalı haline geldi. Günden güne büyüyen Konya'da farklı çalışma dallarında hizmet sunan işverenler ve bu hizmetin sunulması adına emek verip ter döken işçiler açısından da oldukça kıymetli bir sempozyum düzenlenecek.

İlk defa Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUDER organizatörlüğünde ortak bir sempozyumda yer alacak. İş Hukuku'nun çok geniş bir hukuk dalı olması sebebiyle sempozyumun birinci ayağı ‘' 'Güncel Gelişmeler ve Yargı Kararları Işığında İş Güvencesi'' başlığı altında düzenlenecek. Görünen o ki Avukat Levent Babacan'ın başkanlık yaptığı HUDER Konya Şubesi yakın geçmişte düzenledikleri çalıştay ve sempozyumlara ara vermeden, yeni çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek adına plan ve programlarını yapmış halde titizlikle çalışıyor. Bu çalışmaların bir ayağı da İş Hukuku Sempozyumu olacak.

Sempozyum 18 Aralık 2024 günü saat 09:00'da HUDER Konya Şubesi Başkanı Levent Babacan'ın açılış konuşması ile başlayacak. 1. Oturumda İş Güvencesi Koşulları, İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi, İş Güvencesi Kapsamında Yer Alan İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Yöntem başlıkları Prof. Dr. Berrin Akbulut'un başkanlığı, Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Dursun Ateş, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Bostancı, Dr. Öğretim Üyesi Hamide Merve Güçlü katılımı ile gerçekleştirilecek. 2. Oturum Konya Barosu Başkanı Av. Oktay UNKUR başkanlığında Prof. Dr. Binnur Tulukçu, Dr. Öğretim üyesi Mehmet Kodakoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Emre Ulusoy katılımında gerçekleştirilecek ve İşe İade Davasında Dava Şartı Arabuluculuk ve Uygulama Sorunları, İş Güvencesinde Yargılamaya İlişkin Usul Sorunları, İşe İade Davası Devam Ederken Tarafların Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin İşe İade Davasında Etkisi ele alınacak.

Sempozyumun 19 Aralık 2024 günü gerçekleştirilecek 3. Oturumuna Prof. Dr. Nuran KOYUNCU başkanlık edecek, oturuma Dr. Öğretim Üyesi Sevde Bulun Tokkaş, Doç Dr. Baki Oğuz Mülayım ve Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer katılım sağlayacak. Oturumda İşe İade Edilen İşçinin İşveren Tarafından İşe Başlatılmamasının Sonuçları, İşe İade Edilen İşçinin Süresi İçerisinde Başvurmaması veya İşveren Tarafından İşe Başlatılmamasının Sonuçları ve İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim konuları ele alınacak. 4. Oturum başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytekin Çelik olacak. Oturuma Doç. Dr. Cemil Güner, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bayrak, Dr. Hasan Alparslan Ayan katılacak ve Yabancılık Unsurunun Bulunduğu İşe İade Davalarında Uygulanacak Hukuk, Profesyonel Futbolcuların İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanması konuları oturumda ele alınacak.