İdeal ders çalışma süresi ne kadar olmalı?

Uzmanlar, öğrencilerin daha verimli çalışabilmeleri için ideal ders çalışma sürelerinin önemine dikkat çekiyor. Peki, en verimli çalışma süresi ne kadar olmalı? İşte detaylar...

Sınavlara hazırlanan veya yeni bir konu öğrenmek isteyen herkesin en büyük sorunu, nasıl daha verimli çalışabileceğini bulmaktır. Saatlerce ders masasında oturmak, bazen istenilen sonucu vermeyebilir.

Uzmanlar, bu konuda farklı görüşlere sahip olsa da genel olarak belirli bir konsantrasyon süresi ve ardından verilecek molaların önemine dikkat çekiyor.

Pomodoro tekniği: Verimliliğin sırrı

Pomodoro Tekniği olarak bilinen yöntemde, 25 dakika boyunca kesintisiz çalışıp ardından 5 dakika mola verilmesi önerilir. Bu döngü birkaç kez tekrarlandıktan sonra daha uzun bir mola verilebilir.

Bu teknik, hem odaklanmayı artırır hem de beyni dinlendirir.

Dikkat dağıtıcıları en aza indirin:

Cep telefonu, sosyal medya bildirimleri gibi dikkat dağıtıcıları en aza indirmek, verimliliği artırır. Çalışma ortamı sessiz ve düzenli olmalıdır.

Mola vermeyi unutmayın:

Uzun süreli ders çalışma, verimliliği düşürür ve yorgunluğa neden olur. Bu nedenle, düzenli olarak kısa molalar vermek önemlidir. Mola sırasında hafif egzersiz yapmak veya kısa bir yürüyüşe çıkmak, zihni dinlendirmeye yardımcı olur.

Herkes için aynı süre olmayabilir:

İdeal çalışma süresi, kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar uzun süre odaklanırken, bazıları daha kısa sürelerde mola vermeye ihtiyaç duyabilir. Kendi çalışma ritminizi belirlemek en doğru yöntemdir.

Çalışma saatleri önemli mi?

Çalışma saatleri de verimliliği etkileyen faktörlerden biridir. Genellikle sabah saatleri, zihnin en dinç olduğu saatler olarak kabul edilir.

Ancak, herkesin biyolojik saati farklı olduğu için en verimli olduğu zaman dilimini kendiniz belirleyebilirsiniz.

Verimli bir çalışma süreci için, düzenli ve planlı çalışmak, dikkat dağıtıcıları en aza indirmek, kısa molalar vermek ve kendi çalışma ritminizi belirlemek önemlidir. Pomodoro Tekniği gibi yöntemler, bu süreçte size yardımcı olabilir.

Unutmayın, önemli olan uzun süre çalışmak değil, verimli çalışmaktır.

(Mustafa İlker Şen)