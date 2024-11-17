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İlçelerdeki Bilgehane öğrencileri Konya’yı keşfetti

Mustafa İlker Şen
Muhabir
İlçelerdeki Bilgehane öğrencileri Konya’yı keşfetti
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyetlerini sürdüren Bilgehanelerde, ilçelerde eğitim alan öğrenciler günübirlik Konya gezisiyle yaşadıkları şehri keşfetme fırsatı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin ilçelerdeki öğrencileri günübirlik Konya gezisiyle eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.

"Eğitime bilge bir dokunuş” sloganıyla Konyalı çocukların hem akademik yönden hem de millî ve manevî yönden gelişimine katkı sunan Bilgehenelerin ilçelerdeki 10 şubesinden 2 bin 392 öğrenci şehir gezisine katıldı.

Selçuklu Devleti'ne yaklaşık 200 yıl başkentlik yapmış olan Konya'da önemli tarihi ve turistik mekânları keşfetme fırsatı bulan öğrenciler; Mevlana Müzesi, Darülmülk Sergi Sarayı, 80 Binde Devr-i Alem Parkı gibi mekanları gezerek Konya'nın tarihi ve kültürel dokusuna yakından tanık olmanın keyfini çıkardı.

(Mustafa İlker Şen)

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