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KMÜ URAP sıralamasında yükselmeye devam ediyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
KMÜ URAP sıralamasında yükselmeye devam ediyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2024-2025 Türkiye Sıralaması açıklandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), üniversitelerin akademik performanslarına göre yapılan sıralamada geçtiğimiz yıla göre iki basamak daha yükselerek 70. sırada yer aldı.
2009 yılından bu yana 9 farklı kriterin kullanıldığı URAP Türkiye Sıralaması'nda son iki yılda bu sayı 15'e çıktı.

Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayınlanan veriler baz alınarak gerçekleştirilen sıralamada;makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurtiçi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurtiçi ortak makale sayısı, TÜBİTAK proje sayısı ve öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK proje sayısı olmak üzere 15 farklı gösterge yer alıyor.

Akademik çalışmaların karşılığını almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, "URAP, üniversitelerin akademik performanslarını somut verilerle ölçtüğü için anket yapılarak belirlenen başarı sıralamalarından daha tutarlı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu sebeple URAP Türkiye Sıralaması'nda yükselişimizin devam ettiğini görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının mimarları olan akademisyenlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

(Mustafa İlker Şen)

 

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