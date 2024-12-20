KTO Karataylılar baret takma töreni ile mesleklerine ilk adımı attı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri “Baret Takma Töreni” ile mesleğe ilk adımlarını attı.

KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen Baret Takma Töreninde, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri mesleklerinin simgesi olan baretlerini takma heyecanını yaşadı. Törene, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Ahmet Övet, İç Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı İsmail Malçok, Konya Barosu Başkan Yardımcısı Kutalmış Ceylan, KTO Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güzin Demirkan Türel, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaş, meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Öğrencilerimizin Mesleklerinde Tecrübeli Birer Uzman Olmalarını İstiyoruz”

Açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Faik Sevimli; "KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğunun, sosyal sorumluluk projelerine imza atması, köy okullarının tadilatını gerçekleştirmesi bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizde sosyal sorumluluk projelerine ilişkin farkındalık olması çok sevindirici. Öğrencilerimizin bu projelerde yer alarak sahayı öğrenmelerini, mesleklerinde tecrübeli birer uzman olmalarını istiyoruz. Geleceğin mühendisleri, mimarları ve iç mimarları olan öğrencilerimizin, ülkemizin kalkınmasında ve toplumumuzun refahında önemli roller üstleneceğine inancım tamdır. Bugün burada mesleklerine ilk adımını atan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Baret, Simgesel Olduğu Kadar Büyük Bir Sorumluluktur”

Baret takmanın simgesel olduğu kadar büyük bir sorumluluk da olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici; "Bugün burada bu kadar önemli bir etkinlikte yer almaktan büyük onur duyuyorum. İnşaat mühendisliği, mimarlık ve iç mimarlık birbirleriyle kardeş disiplinlerdir. Baret, simgesel olduğu kadar büyük bir sorumluluktur. Ben de bugünden itibaren sizleri meslektaşım olarak kabul ediyorum. Ailelerin de çocuklarının içinde bulunduğu bu meşakkatli yolculukta onlara destek olmaları çok önemli. İnşaat Mühendisleri Odasında verilen meslek içi eğitimlere de katılmanızı, kişisel gelişiminizi desteklemenizi canı gönülden istiyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Birlikte Hayata Geçireceğimiz Yeni Projeler İçin Sabırsızlanıyoruz”

İç Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı İsmail Malçok; "KTO Karatay Üniversitesi'nin kıymetli öğrencileriyle köy okullarının tadilatını yaptığımız çok değerli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. İç mimarlar, mimarlar ve inşaat mühendisleri olarak omuz omuza verdiğimizde ortaya çok güzel işler çıkarıyoruz. Kıymetli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yeni projeler için sabırsızlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"KTO Karataylılar ile Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yer Almaktan Gurur Duyuyoruz”

Konya Baro Başkan Yardımcısı Kutalmış Ceylan; "Baret törenleri, öğrencilerin mesleklerine aidiyet duymaları ve kendilerini mesleklerinde geliştirmeleri için büyük önem taşıyor. Bugün baretlerini takacak olan öğrencilerimiz için yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yolculukta, Konya Barosu olarak en değer verdiğimiz projelerden bir tanesi, KTO Karatay Üniversitesi Yapı Topluluğu ile yaptığımız protokol sonrası hayata geçirilen köy okulu tadilatlarıdır. Öğrencilerimizin verdiği büyük emek ve duydukları heyecan ile bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Tören, öğrencilerin baretlerini takması, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.