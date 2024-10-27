MEGA Eğitim Atölyeleri ve Spor Okulları’nda yeni dönem kayıtları başladı

Meram’ın yeni nesil eğitim projesi MEGA kapsamında eğitimlerin verildiği Atölyeler ve Meram Belediyesi Kış Spor Okulları’nda yeni dönem eğitimleri başlıyor. MEGA’da 6 ayrı atölyede, spor okullarında ise 7 ayrı branşta eğitimlerin verileceği okullar için kayıtlar 31 Ekim 2024 Perşembe gününe kadar devam edecek.

Meram Belediyesinin, ilçe genelinde binlerce öğrenciye dokunan yeni nesil eğitim projesi MEGA ve Meram Belediyesi Kış Spor Okulları'nda yeni dönem eğitimleri 5 Kasım'da başlıyor.

KAYITLAR 31 EKİM 2024 PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, MEGA Atölyeleri ve Kış Spor Okulları kayıtlarının 27 Ekim 2024 Pazar günü başlayacağı ve 31 Ekim 2024 Perşembe günü sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek MEGA atölye eğitimlerinde, Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Ahşap Modül Atölyesi, Resim, Müzik, Bilim ve Fen Atölyeleri'nde dersler verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi; "MEGA eğitimlerinde müzik atölyesi için 10 ila 27 yaş aralığındaki gençler, diğer atölyelere ise 8 ila 17 yaş aralığında tüm gençlerimiz başvurabilecek. MEGA kayıtlarımız 31 Ekim 2024 Perşembe gününe kadar meramgelisim.com internet adresi üzerinden yapılabilecek.”

MERAM KIŞ OKULLARI KAYITLARI merambelediyespor.com ADRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Açıklamada, spor okulları ile ilgili olarak da şu görüşlere yer verildi; "2024-2025 sezonu Meram Kış Spor Okullarımızda 7 dalda eğitimler verilecek. Yüzme, cimnastik, taekwondo, kick boks, voleybol, okçuluk ve tenis branşlarında verilecek eğitimler, Meram Belediyesine ait Berlika, Konevi, Lalebahçe, Rabia, Aşkan Muhammet Yürükuslu Tesislerinde gerçekleşecek. 5-15 yaş aralığındaki tüm gençler 7 ayrı branşa da başvuruda bulunabilecekken 16 yaş üstü bireyler ise tenis ve yüzme derslerine başvurabilecekler. merambelediyespor.com internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlar da 27 Ekim 2024 Pazar günü başlayıp 31 Ekim 2024 Perşembe gününe kadar devam edecek. Eğitimler ise MEGA Atölyeleri'nde olduğu gibi 5 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Gerek MEGA Atölyelerimizin gerekse Kış Spor Okullarımızın Meram gençliğine hayırlı olmasını temenni ederiz.”

(Mustafa İlker Şen)