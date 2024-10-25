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NEU PRESS Dünyanın En Büyük Kitap Fuarı “Frankfurter Buchmesse 2024”e Katıldı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
NEU PRESS Dünyanın En Büyük Kitap Fuarı “Frankfurter Buchmesse 2024”e Katıldı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS), 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 4 bin yayınevinin temsil edildiği, dünyanın en büyük kitap fuarı olan 76. Frankfurt Kitap Fuarı’nda (76. Frankfurter Buchmesse) yer aldı. Fuarda, NEU PRESS adına uluslararası anlamda önemli iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen uluslararası fuar, günümüze kadar gelenekselliğini koruyarak yayınevlerine ev sahipliği yapıyor. 2022 Frankfurt Kitap Fuarı'ndan itibaren bu etkinliğe dâhil olan NEU PRESS, bu yıl da uluslararası iş birlikleriyle, belirlediği vizyon ve misyonla Türkiye'yi temsil eden yayınevlerinden birisi olarak fuarda yerini aldı.

NEU PRESS, akademik yayıncılıkta inovatif ve nitelikli eserlerle uluslararası arenada Necmettin Erbakan Üniversitesini temsil etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden NEÜ Yayınları Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ve NEÜ Yayınları Direktör Yardımcısı Muammer Köroğlu fuara katılım gösterdi. Fuarda, NEÜ Yayınları standını ziyaret eden Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu'na yayınevi adına hediye takdim edildi. 

Fuarda uluslararası iş birlikleri yapıldığını ve NEU PRESS'in Amerika kıtasına açıldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, "NEUPRESS ile Colombia University Press ve University of Illinois Press arasında önemli iş birliği anlaşmaları yapıldı. Böylesine mühim bir fırsatı bizlere sunarak NEU PRESS'in fuara katılımını sağlayan ve tüm organizasyonu yapan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, yetkililerine ve tüm bakanlık çalışanlarına, yayınevimize destek veren Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğine teşekkür ederiz. Ayrıca, yayınevimize her türlü desteği sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere üniversite yöneticilerimize ve emeği geçen yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

 

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