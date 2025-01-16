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EĞİTİM Haberleri

Özel öğrenciler parkurda yarıştı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Özel öğrenciler parkurda yarıştı

Etkinlik haftası kapsamında Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulunda Beden Eğitim Öğretmeni Gamze Keskinkaya başkanlığında düzenlenen "Engelsiz Kalpler Parkur Yarışmaları” renkli görüntülere sahne oldu. Hazırlanan parkurda sportif yeteneklerini sergileyen engelli öğrenciler, performanslarıyla alkış topladı.

Özel öğrencilere güven tam

Engelli öğrenciler yarışmalarda sportif yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Bu yıl "Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için engelli kişilerin liderliğini güçlendirmek” temasıyla yapılan bu etkinlik Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulunda büyük bir coşkuyla kutlanmış oldu.

Etkinliği takip eden Okul Müdürü Enver Yaman yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi karne öncesi son hafta "etkinlik haftası” olarak değerlendiriliyor. Biz de okul olarak her gün engellilerimizin yanında olmak, onların sorunlarına çözüm üretmek noktasında etkinlik çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada devletimizin ortaya koyduğu çok kıymetli çalışmalar var. Biz birbirimizi sevdiğimizde, birbirimizi anladığımızda birbirimizin farklılıklarına saygı duyduğumuzda ve birbirimizi kucakladığımızda hiçbir engel kalmayacaktır.”

Yarışma sonrası öğretmenler de parkur yarışmasına katılarak programa renk kattılar.

(Mustafa İlker Şen)

 

  • #Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulu #Konya #Eğitim haberleri

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