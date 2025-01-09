Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,87 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.932,63 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 9.890,76 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
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