Sigara fiyatları 2025 : Sigara ne kadar oldu? Güncel Sigara Fiyatları! 2025 Ocak Zamlı Marlboro, Winston, Parliament Sigara Fiyatı

2025 yılına girilmesiyle birlikte sigara tiryakilerinin gündeminde yine fiyat artışları var. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), döviz kuru, enflasyon ve firmaların kâr stratejileri sigara fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2025 yılında sigara fiyatları arttı mı, zamlandı mı? Ocak ayında sigara fiyatlarına ÖTV artışı yansıdı mı? Philip Morris, BAT, JTI, TT ve diğer büyük markaların güncel sigara fiyat listesi ve zam detayları haberimizde…

2025 yılına girilmesiyle birlikte sigara tiryakilerinin gündeminde yine fiyat artışları var. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), döviz kuru, enflasyon ve firmaların kâr stratejileri sigara fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2025 yılında sigara fiyatları arttı mı, zamlandı mı? Ocak ayında sigara fiyatlarına ÖTV artışı yansıdı mı? Philip Morris, BAT, JTI, TT ve diğer büyük markaların güncel sigara fiyat listesi ve zam detayları haberimizde…

2025 Ocak Ayı Güncel Sigara Fiyat Listesi

Yeni yıl itibarıyla sigara fiyatlarına yapılan güncellemeler tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Philip Morris, BAT, JTI ve TT gruplarına ait Ocak 2025 güncel sigara fiyatları:

Philip Morris Grubu (PM Grubu)

Philip Morris, Türkiye'de en çok tercih edilen sigara markalarını bünyesinde barındırıyor. Ocak 2025 itibarıyla fiyatlar şu şekilde:

Sigara Markası Fiyat (TL) Marlboro Red/Touch 82 Marlboro Edge 80 Parliament Night Blue 81 Parliament Aqua Blue Slims 81 Muratti 78 Lark 76 Chesterfield 75

BAT Grubu

British American Tobacco (BAT), geniş bir ürün yelpazesiyle farklı bütçelere hitap ediyor. 2025 Ocak ayı fiyat listesi:

Sigara Markası Fiyat (TL) Kent Blue 80 Kent Switch Dark Blue 78 Dunhill Double Blue 90 Rothmans 72 Tekel 2000 70

JTI Grubu

Winston ve Camel gibi markalarla tanınan JTI, fiyat-performans odaklı ürünleriyle öne çıkıyor:

Sigara Markası Fiyat (TL) Winston Dark Blue 74 Winston Slims 80 Camel Yellow & Brown 75 Monte Carlo 72

TT Grubu

TT Grubu, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor:

Sigara Markası Fiyat (TL) President 68 Medley 66 HD Sky 66 MMC 66

Yeni yıl zamlarıyla birlikte sigara fiyatlarındaki bu güncellemeler, tiryakilerin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Sigara Fiyatlarını Etkileyen Faktörler ve Tüketici Davranışları

Türkiye'de sigara fiyatlarını belirleyen birkaç kritik unsur bulunmaktadır:

1. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Sigara üzerindeki ÖTV oranları belirli periyotlarla artırılmakta ve bu durum doğrudan fiyatlara yansımaktadır. Vergi artışları, sigara fiyatlarının yükselmesindeki en önemli faktörlerden biridir.

2. Döviz Kuru Dalgalanmaları

Sigara üretiminde kullanılan birçok hammadde ithal edilmektedir ve döviz kuru dalgalanmaları maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Dövizdeki her artış, sigara fiyatlarına yansımaktadır.

3. Enflasyon

Yüksek enflasyon oranları, hem üretim hem de dağıtım maliyetlerini artırarak nihai ürün fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.

4. Sağlık Politikaları

Tütün kullanımını azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla hükümet, sigara ürünlerine yönelik yüksek vergilendirme ve kısıtlayıcı düzenlemeler uygulamaktadır.

En Ucuz Sigara Hangi Marka?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de en ucuz sigaralar genellikle TT Grubu markalarından oluşmaktadır. Özellikle Medley, MMC ve Toros 2005 gibi markalar, 66 TL fiyatıyla ekonomik seçenekler arasında öne çıkmaktadır. Bu markalar, ekonomik zorluk yaşayan tiryakiler için erişilebilir bir alternatif sunmaktadır.

Sigara Zamları Tüketici Davranışlarını Nasıl Etkiliyor?

Tüketimin Azalması: Zamların ardından birçok kişi sigara tüketimini azaltma yoluna gitmektedir.

Zamların ardından birçok kişi sigara tüketimini azaltma yoluna gitmektedir. Daha Ekonomik Markalara Yönelim: Tüketiciler, pahalı markalar yerine daha uygun fiyatlı sigara markalarını tercih etmektedir.

Tüketiciler, pahalı markalar yerine daha uygun fiyatlı sigara markalarını tercih etmektedir. Sarmalık Tütüne Yönelim: Hazır sigara yerine sarmalık tütün kullanımı artış göstermektedir. Örneğin, 100 gramlık kıyılmış tütünün fiyatı Ocak 2025 itibarıyla 170 TL seviyelerine ulaşmıştır.

Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, tüketici tercihlerini ve alışkanlıklarını değiştirmeye devam ederken, ekonomik faktörler bu sürecin en belirleyici unsuru olmaya devam etmektedir.

Philip Morris Grubu

Türkiye'de en çok tercih edilen sigara markalarını barındıran Philip Morris'in Ocak 2025 fiyatları şu şekilde:

Parliament Night Blue Pack (Uzun): 81 TL

81 TL Parliament Aqua Blue Slims: 80 TL

80 TL Parliament Midnight Blue: 76 TL

76 TL Marlboro Red Long: 79 TL

79 TL Marlboro Touch/Red: 77 TL

77 TL Marlboro Edge: 75 TL

75 TL Muratti: 74 TL

74 TL Chesterfield: 72 TL

BAT (British American Tobacco) Grubu

Kent Switch Dark Blue: 71 TL

71 TL Kent D Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long): 72 TL

72 TL Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 73 TL

73 TL Rothmans (Tüm Ürünler): 68 TL

68 TL Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 67 TL

JTI (Japan Tobacco International) Grubu

Winston Dark Blue & Deep Blue: 71 TL

71 TL Winston Slender: 72 TL

72 TL Winston Slims: 80 TL

80 TL Camel Black & White: 70 TL

70 TL Camel Yellow & Brown: 73 TL

Imperial Tobacco Grubu

Davidoff Slims (Ivory, White): 80 TL

80 TL Davidoff C Line Blue: 75 TL

75 TL West Navy, Grey, White: 65 TL

TT Grubu (Yerel Markalar)

Violet Slims: 74 TL

74 TL Vwinner Slims (Blue, Dore, Red): 71 TL

71 TL HD Red (Kısa-Uzun): 64 TL

64 TL President (Kısa-Uzun-Sky): 64 TL

En Düşük Fiyatlı Sigaralar

Medley (Tüm Ürünler): 63 TL

63 TL MMC (Tüm Ürünler): 63 TL

63 TL Hazar (Tüm Ürünler): 63 TL

63 TL Toros 2005 (Tüm Ürünler): 63 TL

En Pahalı Sigaralar

Parliament Night Blue Pack (Uzun): 81 TL

81 TL Winston Slims: 80 TL

80 TL Davidoff Slims (Ivory, White): 80 TL

Son Zamlardan Sonra Öne Çıkanlar

2024 Eylül ayında yapılan 3-5 TL 'lik zamlar, 2025 Ocak ayında da fiyatların bu seviyelerde kalmasına neden oldu.

'lik zamlar, 2025 Ocak ayında da fiyatların bu seviyelerde kalmasına neden oldu. ÖTV artışları ve döviz kuru dalgalanmaları, sigara fiyatlarını doğrudan etkileyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu güncel fiyatlar, sigara tiryakilerinin bütçelerini yeniden değerlendirmesine neden olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi