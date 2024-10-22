17 gün arayla iki kez otomobilin girdiği okulun önünde demir dubalı önlem
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 17 gün arayla iki otomobilin çarpıp, kırarak girdiği okulun demir kapısına demir dubayla önlem alındı.
Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki bir özel okulun bahçesine, ilk olarak 1 Ekim'de S.Ç.A.'nın (43) direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil daldı. Demir bahçe kapısını kıran otomobil, öğrencilerden 6 yaşındaki K.A.A. ile velilerden H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarptı.
Hafif yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Aynı okula 18 Ekim'de bu defa el frene çekilmeyen bir otomobil, sürücüsüz olarak hareket edip, bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Okulun duvarı zarar gördü. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 öğrenci ile 2 veli, içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.
İKİ KAZA DA KAMERADA
Her iki kaza ve sonrasında yaşanan panik okulun yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 17 gün arayla yaşanan iki kaza sonrası yetkililer, harekete geçti. Narlıdere Belediyesi, okulun girişine demir dubalar yerleştirerek önlem aldı. Ayrıca yeni önlemler alınması için de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu arada kırılan bahçe kapısı ve hasar gören duvar, görevliler tarafından onarıldı.
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