Abdullah Öcalan’ın çağrısına Kandil’den cevap geldi: PKK silah bıraktı

Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşik geçildi.
Yürütülen süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.
Bölgede memnuniyetle karşılanan çağrıya Kandil'den cevap geldi.
PKK ATEŞKES İLAN ETTİ
Sözde PKK yürütme komitesinden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada ateşkes ilen edildiği duyurulurken "Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz..” ifadelerine yer verildi.
İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRI
1 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği Terörsüz Türkiye'ye yönelik çalışmalar sonuç verdi.
Ekim ayından sonra DEM heyetlerinin İmralı görüşmelerinin sonunda Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kongrelerini toplayarak kendini feshetme çağrısının karşılık bulup bulmayacağı merak konusuydu.
"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"
İmralı'daki 3'üncü ziyaretten sonra yapılan çağrıda "Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi