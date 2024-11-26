E-Arşiv kullanmanın işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş dünyasında dijitalleşme her geçen gün daha da önem kazanıyor. Özellikle fatura işlemleri, işletmelerin en yoğun ve kritik süreçlerinden biri. E-Arşiv sistemi, geleneksel kağıt faturaların yerini alarak, bu süreçlerin dijital ortamda hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor. Peki E-Arşiv kullanmanın avantajları nelerdir ve hangi işletmelerin bu sisteme geçiş yapması zorunludur? Detaylar haberimizde…

E-arşiv sisteminin avantajları

Kağıt kullanımını azaltır ve maliyetleri düşürür

E-Arşiv, faturaların dijital ortamda oluşturulmasını sağlar, böylece kağıt tüketimi azalır. Bu durum hem çevre dostu bir yaklaşımı destekler hem de kağıt, yazıcı ve benzeri ofis sarf malzemelerinden tasarruf sağlar.

Faturalara kolay erişim sağlar

Faturalar dijital ortamda saklandığı için geçmişe dönük tüm faturalarınıza kolayca ulaşabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz an belgeleri hızla inceleyebilir, işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Hata riskini azaltır

Manuel işlemler ve elle yazılan faturalar, çoğu zaman hatalarla sonuçlanabilir. E-Arşiv sistemi, otomatik veri girişi ve doğrulama özellikleri sayesinde faturaların doğru ve eksiksiz olmasını sağlar. Bu da işlerinizi daha güvenli hale getirir.

Vergi mevzuatına uygun fatura düzenler

E-Arşiv sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun faturalar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sayede vergi süreçlerinizde herhangi bir aksama ya da sorun yaşamazsınız.

Sistem entegrasyonunu kolaylaştırır

E-Arşiv, ERP ve muhasebe yazılımları gibi diğer işletme sistemleriyle kolayca entegre olabilir. Bu da süreçlerinizi daha bütünsel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Çevre dostu ve sürdürülebilir

Kağıt tüketiminin azalmasıyla çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. E-Arşiv, işletmenizin sürdürülebilirliğini artırırken aynı zamanda doğaya katkı sağlar.

Veri güvenliği sağlar

Fatura bilgileri dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanır. E-Arşiv sistemleri, yetkisiz erişime karşı güçlü güvenlik önlemleri sunarak bilgilerinizin korunmasını sağlar.

Müşteri memnuniyetini artırır

E-Arşiv, faturaların hızlı bir şekilde düzenlenmesini ve müşterilere iletilmesini sağlar. Bu da müşterilerin ihtiyaç duyduklarında faturalarına kolayca ulaşmalarını mümkün kılar, dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Süreç otomasyonu imkanı

Fatura kesme, gönderme ve muhasebe işlemleri gibi rutin işler, E-Arşiv sistemi sayesinde otomatik hale gelir. Bu sayede işletme sahipleri zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.

Esneklik ve ölçeklenebilirlik

E-Arşiv sistemi, e-ticaret, hizmet sektörü, perakende gibi farklı sektörlerdeki işletmeler tarafından kolayca kullanılabilir. Küçükten büyüğe her boyuttaki işletmeye uyum sağlar.

E-Arşiv kimler için zorunludur?

E-Arşiv sistemine geçiş, bazı şartları sağlayan işletmeler için zorunlu hale gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla belirli bir satış hasılatını aşan ve internet üzerinden satış yapan işletmelerin E-Arşiv kullanmaları gerekmektedir. İşte E-Arşiv sistemine geçiş yapmak zorunda olan işletmeler:

E-Ticaret yapıyorsanız: Eğer 2022 yılı sonrasında internet üzerinden 500.000 TL veya daha fazla satış hasılatı elde ettiyseniz, E-Arşiv sistemine geçmeniz zorunludur.

Gayrimenkul ve motorlu taşıt satışı yapıyorsanız: Gayrimenkul veya motorlu taşıt alım-satımı ile ilgilenen işletmeler, 500.000 TL'yi aşan bir hasılat elde ettiklerinde E-Arşiv kullanmaya başlamalıdır.

İnternetten ilan yayınlayan ve reklam hizmeti sunanlar: İnternet ortamında ilan veren veya reklamcılık hizmeti sunan işletmeler de 500.000 TL'lik brüt satış hasılatını aşarsa E-Arşiv sistemine geçmelidir.

Diğer sektörler: 2022 sonrasında 3.000.000 TL ve üzeri brüt satış hasılatı yapan işletmeler de E-Arşiv'e geçmek zorundadır.

Brüt satış hasılatı, bir işletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği toplam satış tutarını ifade eder. İadeler, indirimler veya vergiler düşülmeden önceki tutar esas alınır. Eğer yukarıdaki koşulları sağlıyorsanız, E-Arşiv sistemine geçiş yaparak dijital faturalaşma sürecinizi başlatmalısınız.

E-Arşiv sistemi işletmeler için büyüyen bir ihtiyaç!

E-Arşiv, yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda işletmelerin dijitalleşme yolunda atabilecekleri önemli bir adımdır. Hem verimlilik hem de maliyet tasarrufu sağlayan bu sistem, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini kolaylaştırır.

E-Arşiv kullanarak siz de işletmenizin dijital dönüşümünü hızlandırabilir ve iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi