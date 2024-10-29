Kavgada yola düşen gencin üzerinden otomobil geçti; yerde öldü
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, eğlence dünyasının önünde müşterilerin arasında çıkan kavgada, diğer grupların kaçarken çelme sonucu yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek’e (21) o sırada seyir halinde olan araba çarpması. Olayı güvenlik kamerası tarafından izlerken, Çiçek, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki eğlence mekanının önünde meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile TK ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, kaldırımdaki grupların kaçmak için yola doğru yönelen Çiçek'e, TK çelme taktı.
Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerinden o sırada seyir halinde olan YA idaresindeki arabaya geçti. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çiçek'in cenazesi bugün Serdivan ilçesinde, Yazlık Karaboğaz Camii'nde ikinci namazı kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda verildi. Olayla ilgili TK'nın içerdiği şüpheliler alınırken, soruşturma sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”