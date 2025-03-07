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Site yönetimlerine yeni düzenleme: Harcamalar denetlenecek

Site yönetimlerine yeni düzenleme: Harcamalar denetlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı, Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi. Düzenlemeye göre site yönetimlerinde yalnızca yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Site yönetimlerinin harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlerce yılda en az bir kez denetlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Hangi hizmetler verilecek

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarınınruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edip sağlayacaklar.

Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.    

Harcamalar denetlenecek

Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak.

Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.

Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

Çalıştay düzenlenmişti

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bu doğrultuda 23 Ekim 2024'te Ankara'da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi STK'ların katıldığı bir çalıştay düzenlemişti. Toplantıda kat maliki konumundaki vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak.

Kaynak: AA

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