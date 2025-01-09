Uzmanlardan çarpıcı sonuç! Sigara içmek yaşam sürenizi 20 dakika kısaltıyor

İngiltere’deki son araştırmalar, sigaranın insan ömründen ne kadar çaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. University College London (UCL) bilim insanları, kapsamlı bir çalışmayla içilen her sigaranın ortalama 20 dakika yaşam süresini kısalttığını ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, sigaranın insanların yaşam süresini nasıl önemli ölçüde kısalttığını bir kez daha gözler önüne serdi. University College London (UCL) araştırmacıları, içilen her bir sigaranın ortalama 20 dakika yaşam süresinden çaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde 10 sigara içen bir kişi, bu alışkanlığını bırakması halinde sadece bir yıl içinde yaşam süresinin yaklaşık 50 gün daha uzun olmasını sağlayabilir. UCL tarafından yapılan incelemelerde, 1951 yılında başlayan ve 1996 yılından itibaren kadın sağlığı üzerine odaklanan geniş çaplı araştırmaların verileri kullanıldı.

Bu kapsamda, sigara içmenin ömür süresini kısaltma etkisi net bir şekilde gözler önüne serildi

Her bir sigara 20 dakika kısaltıyor

The Guardian'ın haberine göre, her bir sigara içilmesinin ortalama 20 dakika yaşam süresinden kısaltmaya yol açtığı belirlendi. Örneğin, 20 sigara içeren bir paket sigara, kişiye yaklaşık 7 saat daha az yaşam süresi kazandırıyor.

Araştırma, sigaranın olumsuz etkilerinin zamanla birikerek daha büyük sağlık sorunlarına yol açtığını ve sigara içmeyi bırakanların bu olumsuzlukları önleyebileceğini de vurguluyor.

Peki bu ne anlama geliyor?

Günde 10 sigara içen bir kişi, bugün sigarayı bırakmaya karar verirse, sadece bir hafta içinde yaşam süresinden bir hafta kazanabilir.

UCL araştırmacıları, 1 Ocak'ta sigarayı bırakacak bir kişinin, 8 Ocak'a kadar yaşam süresinin 1 gün daha uzun olacağını belirtiyor. Bir yıl içinde ise bu kazanç 50 güne kadar çıkabilir.

Sigara içmeyi bırakmaya devam eden kişiler, 5 Şubat'ta bir hafta, 5 Ağustos'ta ise bir ay daha fazla yaşam süresine sahip olabiliyorlar.

Sigarayı bırakmak yaşam süresini uzatmak için en iyi adım

Araştırma, sigaranın yalnızca yaşlılık yıllarındaki sağlıksız dönemleri değil, sağlıklı orta yaş yıllarını da tehdit ettiğine dikkat çekiyor. UCL araştırmacılarından Dr. Sarah Jackson, sigaranın insanları yalnızca yaşlılık yıllarında değil, orta yaşta da ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Sigarayı bırakmayanlar, yaşam sürelerinden ortalama 10 yıl kaybediyor." diyor.

Jackson, insanların sigaranın uzun vadeli zararlarını göz ardı ederek, "Bazı insanlar, yaşlılığın kronik hastalıklar ya da engellilikle geçtiği gerekçesiyle hayatlarının birkaç yılını kaçırmanın önemli olmadığını düşünüyor. Ancak sigara içmek, hayatınızın sağlıksız dönemlerini kısaltmıyor. Orta yaşlardaki sağlıklı yıllarınızdan götürüyor." şeklinde konuştu.

Araştırma bulguları, bağımlılıkla mücadele ve sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen önemli bir kaynak olarak Journal of Addiction dergisinde yayımlandı.

Bu bulgular, sigara içmenin sadece bir alışkanlık olmadığını, yaşam süresine ve kalitesine büyük zararlar verdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi