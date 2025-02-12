Yarın Kayseri’de Okullar Tatil Mi? Kayseri’de 14 Şubat 2025 Cuma Ders Var Mı, Yok Mu? Kayseri Valiliği Açıklama Yaptı Mı?
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Kayseri’de beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Kayseri'de 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil mi?
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kayseri'de 14 Şubat 2025 Cuma Okul Var mı, Yok mu?
Kayseri'de taşımalı eğitim de dahil olmak üzere tüm okullar (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumları) tatil edilmiştir.
Kayseri Valiliği Açıklama Yaptı mı?
Evet, Kayseri Valiliği resmi bir açıklama yaparak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Kayseri'de 14 Şubat 2025 Cuma Okullar Tatil Edildi mi?
Evet, Kayseri'de 13 Şubat 2025 Perşembe günü okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.
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