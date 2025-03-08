Bakan Yerlikaya’dan Konya’daki sokak köpeği saldırısı sonrası açıklama: “Gerekli adımları atacağız’’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya’da 2 yaşındaki Rana’nın köpek saldırısı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı açıklamada “Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var.’’ ifadelerini kullandı.

Konya'da dün ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki R.E.S, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta düzenlenen Türkiye'nin Huzuru toplantısında, bu üzücü olayla ilgili Konya'ya müfettiş gönderildiğini belirterek, olayın yakından takip edildiğini ifade etti.

"Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin"

Bakan Yerlikaya, "Bundan sonra bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. 31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız. Sokak hayvanı, onların bizim bu insani ve vicdani duruşumuzla uygulamamız lazım" dedi.

Yerlikaya, "İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi