Jandarmadan Konya dahil 12 ilde tarım arazi çetesine operasyon: 45 gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde bölünemez statüdeki tarım arazilerinin hukuka aykırı olarak satışını yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli yakalandı. 4 milyon TL değerinde nakit para ve piyasa değeri 5 milyar Türk lirası olan 585 arsa ile 80 konuta el konuldu.

İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Iğdır, Giresun, Karabük, Kırklareli, Konya, Tekirdağ'da 54 bölünemez statüdeki tarım arazisini Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürerek, satışını yapmak sureti ile haksız kazanç sağladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 28 Ocak'ta operasyon düzenlendi. 6 ay süren çalışmalar sonucunda İstanbul'da 32, Diyarbakır'da 1, Konya'da 9, İzmir'de 3 ve Çanakkale'de 3 olmak üzere toplam 48 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 45 şüpheli yakalandı. Gözaltına alanınlardan birinin tapu müdürü, 1'i muhtar olmak üzere 2 kişinin ise kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 650 adet tapu belgesi, 150 adet noter vekaletnamesi, 75 adet muvafakatname, 50 adet mahkeme kararı, 30 adet kadastro belgesi, 40 adet senet, 30 adet çek, 4 milyon TL değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyonda çeşitli illerde piyasa değeri 5 milyar Türk lirası olan şüphelilere ait 585 arsa ile 80 konuta da el konuldu. Operasyonda yakalanan 45 şüpheli 31 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 37 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaynak: İHA

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