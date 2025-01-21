Konya’da küçük yürekten büyük yardım: Harçlıklarını bağışladı
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Sarayönü’nde ilkokul öğrencisi Zeynep Büşra Yalçın, biriktirdiği harçlıklarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde anlamlı bir iyilik örneği yaşandı. İlkokul öğrencisi Zeynep Büşra Yalçın, biriktirdiği harçlıklarını sınıf öğretmeni eşliğinde İHH Sarayönü temsilcisi Salman Öztürkçü'ye teslim etti.
Harçlıklarını bağışladı
Küçük bir çocuğun büyük iyilik hareketi, Sarayönü'nde takdirle karşılandı.
Yalçın, bağışını sınıf öğretmeni eşliğinde İHH'nın Sarayönü temsilcisi Salman Öztürkçü'ye teslim etti.
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