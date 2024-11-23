Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: Konya turizmde bir cazibe merkezine dönüşmeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan 2025 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde önemli konulara değindi.

Turizm sektörünün 2024 yılı dokuz aylık performansının memnuniyet verdiğini vurgulayan Kalaycı şu ifadelere yer verdi;

"2023 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 11,1 artış göstererek 57 milyon 77 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerimiz ise yıllık yüzde 12,1 oranında artışla 55 milyar 874 milyon dolara yükselmiştir.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye dünya 5'incisi olmuştur.

2024 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 49 milyon 181 bine ulaşmıştır. Turizm gelirimiz ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 6,6 oranında artışla 46 milyar 880 milyon dolara yükselmiştir.

Turizm gelirlerimizin giderek artmasında turist sayısındaki artışın yanı sıra kişi başına gecelik ortalama harcamaların da artması önemli bir etken olmuştur. Ülkemizin tanıtımı profesyonel biçimde yürütülüyor.

Turizm gelirleri ekonomi için önemli bir kaynaktır ve birçok farklı sektörü ve vatandaşımızı ilgilendirmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de önerdiğimiz 2019 yılında kurulan ve özel sektörün karar süreçlerinde yer aldığı Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sektörün geleceği açısından önemli bir görev yürütmekte ve turizm hedeflerine ulaşılması bakımından önemli katkı sunmaktadır. Ülkemizin tanıtımı çok daha profesyonel bir biçimde yürütülmektedir.

"Turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor''

Türkiye turizmde önemli bir ilki gerçekleştirerek Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyiyle anlaşma yapan ilk ülke olmuştur. Anılan Konsey tarafından tanınan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında yaklaşık 19 bin konaklama tesisi belge ve sertifika almıştır.

2023 yılında kabul edilen ve bu yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle yüz gün ve altı kiralama faaliyetlerine turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi alınması zorunlu hâle getirilmiştir. Bugüne kadar ülke çapında 38 binin üzerinde izin belgesi düzenlenmiştir.

Türkiye 2024 yılında 567 adet mavi bayraklı plajıyla dünya da 3'üncü sıradadır. Ayrıca Ücretsiz Halk Plajı Projesi kapsamında daha önce hizmete açılan 15 adet ücretsiz halk plajına ilave olarak 2024 yılında 2 plaj daha vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

"Ülkemizin dünya turizminden aldığı pay daha da artırılmalı''

Türkiye iklimi, doğal, tarihî ve kültürel zenginlikleri yanında konumunun sağladığı kolay ulaşılabilirlik, rakip ülkelere göre daha yeni ve nitelikli tesislere sahip olması dolayısıyla turizm potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ülkemiz sahip olduğu bu kıymeti planlı, verimli ve etkili bir şekilde değerlendirdiği takdirde dünya turizminden aldığı payı daha da artıracaktır.

Ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyeline yönelik projeler hayata geçirilmeli, ileri yaş turizmi ile termal turizme yönelik tanıtım stratejileri geliştirilmelidir.

Türk dünyasının kadim şehirlerinde Türk Kültür Yolu Festivalleri tertiplenmeli.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Türk tarihine ve millî kültürümüze yönelik çok önemli çalışmalar ve etkinlikler de yapılmaktadır.

Ülkemizin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2024 yılı itibarıyla 16 ile ulaşmıştır.

Türk Devlet Teşkilatı bünyesinde Türk Festivalleri Birliği kurulması ve Türk dünyasının kadim şehirlerinde de Türk Kültür Yolu Festivalleri'nin tertiplenmesini öneriyoruz.

"Konya'da, Selçuklu Sultanlarının görkemli bir devlet töreniyle defni yapılmalı''

Konya 1077-1308 yılları arasında iki yüz yıl Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmıştır.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce Alaaddin Camisi avlusunda Selçuklu Sultanlarına ait naaşların bedensel bütünlüğünü sağlayıp kimliklendirmek ve tekrar defnetmek, Sultanlar Türbesi'ni onarıp ziyarete açmak amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlanmıştır. 17 Selçuklu sultandan 13'ü naaş kalıntılarından kesin olarak belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Eylül 2019 tarihli Konya mitinginde "Alaattin Tepesi'ndeki sultan naaşlarının defneni gerçekleştireceğiz" demiştir. Ardından, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanımızın açıklamasına atıfta bulunarak "Alaaddin Tepesi'nde başlayan çalışmanın bitiminde defin işleminin yapılmasının tarihî görevi, mili vefanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez bir sorumluluktur. Büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmesi emsalsiz saygı ve bağlılığımızın bir göstergesidir." diye açıklama yapmıştır.

Sayın Bakanım bu konuda bir planlamanız var mıdır? Selçuklu sultanlarının görkemli bir devlet töreniyle defni yapılacak mıdır?

"Konya turizmde bir cazibe merkezine dönüşmeli''

Konya sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel değerlere rağmen turizm sektöründen payını alamamakta ve turizmde bir cazibe merkezine dönüşememektedir. Hazreti Mevlâna gibi dünyaca bilinen bir değere, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş birçok esere sahip olan, Selçuklu Devleti'ne iki yüz yıl başkentlik yapmış Konya'nın açık hava müzesi görünümündeki kent merkezi başta olmak üzere kültür ve turizm yönünden büyük önem arz eden yerlerinin kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgesi ilan edilmesi beklentimizdir. ''

Kaynak: Haber Merkezi