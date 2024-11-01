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Musa Eroğlu KONTV’yi ziyaret etti

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Musa Eroğlu KONTV’yi ziyaret etti
Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Musa Eroğlu Kontv’ye ziyarette bulundu. Usta sanatçı canlı yayın “Neler Oluyor’’ programına da konuk oldu.

Türkülerin babası olarak bilinen Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Musa Eroğlu Kontv'yi ziyaret etti. 

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer tarafından ağırlanan Eroğlu ziyarette Konya'nın tarım ve kültür şehri olduğunu belirterek, Konya'nın manevi bir ikliminin olduğu söyledi 

Televizyonların insanları değiştirdiğini vurgulayan Eroğlu, "Kontv disiplinli ve magazinden uzak bir yayıncılık anlayışına sahip ve böyle de olmalı” dedi.



Musa Eroğlu daha sonra Ayşegül Şencan'ın hazırlayıp sunduğu "Neler Oluyor" programına katıldı.
 


 

Kaynak: Haber Merkezi

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