Beyhekim Hastanesi’nden 2024 Raporu: 1 Milyon 485 Bin Hastaya Sağlık Hizmeti

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2024 yılı değerlendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, başkanlığında gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mermer ile birlikte tüm hastane yöneticileri, klinik sorumluları, öğretim görevlileri ve uzman hekimlerin hazır bulunduğu toplantıda hastanede sunulan sağlık hizmetleri, istatistiksel veriler eşliğinde ele alındı. 2024 yılı verilerinin 2023 yılı verileri ile karşılaştırıldığı toplantıda, 2025 yılı hedefleri de katılımcılar ile paylaşıldı.

‘Özellikli Sağlık Hizmetlerinde Çeşitlilik Hızla Artıyor'

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kendi rolüne uygun hizmetleri sunabilmesi adına son yıllarda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Koç, "Kadro ve tıbbi donanım açısından her geçen gün güçlenmeye devam eden hastanemiz, özellikli sağlık hizmetleri sunma noktasında da çok iyi bir konuma gelmiştir. Hastanemizde, palyatif bakım servisi, tüberküloz servisi, yetişkin ayaktan arındırma merkezi, robotik yürüme, inme ünitesi, obezite merkezi, anjiyografi, nükleer tıp merkezi, GETAT merkezi, diyaliz merkezi, sağlıklı yaş alma merkezi, AMATEM, ÇEMATEM ile yakın zamanda açılan modern ve en üst düzey tıbbi cihazlarla donatılmış tıbbi onkoloji merkezi, radyasyon onkolojisi gibi merkezler ile özellikli sağlık hizmetlerini hastalarımıza başarı ile ulaştırmaktadır” dedi. Prof. Dr. Koç, Hiperbarik oksijen tedavi merkezi gibi nitelikli hizmetlerin sunulacağı yeni birimlerin de hastanede hizmete girmesi adına çalışmaların 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.

‘2024'de 1 Milyon 485 Bin Hastaya Sağlık Hizmeti'

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hem Konya hem de bölge için son derece önemli bir hastane olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç, "Hastanemiz, 2024 yılında 377 bin 484'ü acil servisten olmak üzere toplamda 1 milyon 484 bin 820 hastamıza tedavi imkânı sağlamıştır. 92'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 900 yatak kapasiteli hastanede, 232 uzman hekim, 109 asistan, 759 ebe ve hemşire ile birlikte toplam 2.636 çalışanın görev yaptığını ifade eden Prof. Dr. Koç, aynı dönem içerisinde hastanede 9 bin 54'ü A,B,C grubu olarak kabul edilen özellikli ameliyatlar olmak üzere toplamda 25 bin 23 ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç'un konuşmasının ardından Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mermer tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantı, yapılan sunumun ardından genel değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi