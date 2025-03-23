1922’de Yozgat mesaisi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Yozgat Bozokspor maçının hazırlıklarına başladı. Yavru Kartallar, hafta içi mesaisi olmasından dolayı Bayburt maçının ardından rotasını ara vermeyerek Yozgat karşılaşmasına çevirdi.
İlk hedef puan ya da puanlar
Küme kalma yarışında kritik viraja giren Yavru Kartallar'ın zorlu Yozgat deplasmanındaki ilk hedefin galibiyet. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'un bu maçtan alacağı sonuca göre gelecek hafta kendi evinde oynayacağı Alanya 1221 ve 1923 Mustafakemalpaşa mücadeleleri ayrı bir önem kazanacak.
(Mustafa İlker Şen)