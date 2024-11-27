1922 Konyaspor Ayvalıkgücü’ne hazırlanıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde merkez Karatay ilçesinde yer alan Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. 1922 Konyaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasında; 30 Kasım Cumartesi günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
(Mustafa İlker Şen)